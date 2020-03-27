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Радимов предложил сократить следующий сезон РПЛ до одного круга

Радимов предложил сократить следующий сезон РПЛ до
Радимов предложил сократить следующий сезон РПЛ до одного круга
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов предложил сократить следующий розыгрыш Российской Премьер-Лиги.

«А что если следующий чемпионат РПЛ сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон! Если удастся победить эту гадость, разумеется», — написал Радимов в своём «твиттере».

Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен после 22 туров в связи с пандемией коронавируса. Также перестали проводить матчи практически во всех странах и ведущих лигах Европы. Встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены на неопределённый срок. Чемпионат Европы, который должен был состояться летом, пройдёт в 2021 году.

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