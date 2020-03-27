Парфёнов — о возобновлении РПЛ: понимаем, что 10 апреля ничего не начнётся

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов заявил, что Российская Премьер-Лига вряд ли возобновится 10 апреля.

«Самая главная проблема – непонимание, когда чемпионат возобновится. Остаётся поддерживать физическое состояние футболистов, а вот психологическое – трудно. У нас много легионеров, весь март провели на выезде, у многих семьи, которые они не видели. Ведь никто никуда не уехал из Екатеринбурга. Это влияет на общее состояние команды.

Понимаем, 10 апреля ничего не начнётся. Назовите нам дату, будем готовиться. Кто-то ведь тренируется, кто-то — нет. Не знаю, стоит продолжать чемпионат или нет. Если бы знали дату, например 15 мая, отпустили бы ребят по домам, чтобы они побыли с семьями, но 15 апреля приехали бы в расположение команды и начали подготовку. Мысли у ребят не о футболе сейчас. За терпение им большое уважение", — цитирует Парфёнова «Р-Спорт».