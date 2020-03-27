Результаты всех футбольных матчей 27 марта

Сегодня, 27 марта, состоялось два матча чемпионата Беларуси, а также товарищеские встречи с участием российских и шведских клубов.
Чемпионат Беларуси, 2-й тур.
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0
«Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1
Товарищеские матчи
«Зенит» (Москва) — «Красково» — 0:4
«Динамо» (Балашиха) — «Витязь» (Ногинск) — 2:5
«Купавна» — «Метеор» (Балашиха) — 3:4
«Лундс» (Швеция) — «ИФК Мальмё» (Швеция) — 3:1
«Квидинг» (Швеция) — «Оддевольд» (Швеция) — 0:0
«Линдо» (Швеция) — «Дагсбергс» (Швеция) — 0:2
«Гиллберга Листа» (Швеция) — «Баггеторпс» (Швеция) — 6:0
«Экенассьонс» (Швеция) — «Мюресьё» (Швеция) — 6:5
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.
- 28 марта 2020
-
00:45
-
00:29
-
00:28
- 27 марта 2020
-
23:51
-
23:46
-
23:30
-
23:12
-
23:11
-
22:42
-
22:39
-
22:31
-
22:12
-
22:04
-
21:50
-
21:41
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
20:36
-
20:22
-
20:13
-
20:02
-
19:51
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:19
-
19:03
-
18:49
-
18:45
-
18:30
-
18:19
-
18:06
-
17:58
-
17:50