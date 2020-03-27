Результаты всех футбольных матчей 27 марта

Сегодня, 27 марта, состоялось два матча чемпионата Беларуси, а также товарищеские встречи с участием российских и шведских клубов.

Чемпионат Беларуси, 2-й тур.

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0

«Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1

Товарищеские матчи

«Зенит» (Москва) — «Красково» — 0:4

«Динамо» (Балашиха) — «Витязь» (Ногинск) — 2:5

«Купавна» — «Метеор» (Балашиха) — 3:4

«Лундс» (Швеция) — «ИФК Мальмё» (Швеция) — 3:1

«Квидинг» (Швеция) — «Оддевольд» (Швеция) — 0:0

«Линдо» (Швеция) — «Дагсбергс» (Швеция) — 0:2

«Гиллберга Листа» (Швеция) — «Баггеторпс» (Швеция) — 6:0

«Экенассьонс» (Швеция) — «Мюресьё» (Швеция) — 6:5

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Приостановлены также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы, Олимпийские игры и Кубок Америки, которые должны были состояться летом 2020 года, перенесены на 2021 год.