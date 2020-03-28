Мбаппе сделал крупное пожертвование фонду, помогающему бездомным

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сделал пожертвование благотворительному фонду аббата Пьера, который помогает людям, не имеющим жилья, сообщает Goal.
Сумма пожертвования не называется, однако она «очень крупная», как отмечает издание. «Пожертвование позволит, в частности, обеспечить оказание первой медицинской помощи, доступ к воде, продовольствию и жилью для бездомных людей. Фонд выражает свою самую искреннюю благодарность Килиану Мбаппе за его щедрость и внимание к людям, находящимся в большой опасности», — сказали в фонде.
Ранее испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пожертвовал € 300 тыс. на борьбу с коронавирусом. Деньги были отправлены медицинскому департаменту Мадрида (родной город игрока) и будут использованы на нужды больниц и врачей.
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