Роналду приобрёл для больниц Мадейры пять аппаратов ИВЛ

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил помочь медучреждениям Мадейры в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает A Bola.



Региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос рассказал, что Роналду купил пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для местных больниц.

Ранее Роналду и его агент Жорже Мендеш оказали финансовую помощь трём отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, заражённые коронавирусом. По информации источника, сумма пожертвования составила более € 1 млн. В качестве благодарности новое отделение интенсивной терапии в одной из больниц Порту будет названо в честь Роналду и Мендеша.



Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.