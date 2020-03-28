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Роналду приобрёл для больниц Мадейры пять аппаратов ИВЛ

Роналду приобрёл для больниц Мадейры пять аппаратов ИВЛ
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду решил помочь медучреждениям Мадейры в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает A Bola.

Региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос рассказал, что Роналду купил пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для местных больниц.

Ранее Роналду и его агент Жорже Мендеш оказали финансовую помощь трём отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту, где находятся пациенты, заражённые коронавирусом. По информации источника, сумма пожертвования составила более € 1 млн. В качестве благодарности новое отделение интенсивной терапии в одной из больниц Порту будет названо в честь Роналду и Мендеша.

Напомним, Роналду находится на карантине в Португалии. Ранее у троих его партнёров по туринскому «Ювентусу» был обнаружен коронавирус.

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