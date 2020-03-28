Ла Лига рассматривает три варианта завершения сезона. Клубы готовы играть трижды в неделю

В чемпионате Испании твёрдо намерены завершить сезона-2019/2020. Как сообщает Marca, руководство лиги и клубы рассматривают три варианта возобновления и доигровки чемпионата.
В первом случае матчи возобновятся в середине мая и сезон будет завершен в июле. При этом клубы готовы играть трижды в неделю. В том числе готовы к тому, что матчи придётся проводить без зрителей.
Во втором случае Ла Лига возобновится летом, а последние матчи сезона будут сыграны в сентябре.
В случае если распространение коронавируса продолжится, сезон будет возобновлён в сентябре. Старт нового розыгрыша испанского первенства будет назначен на более позднюю дату.
Испания входит в четвёрку самых страдающих от коронавируса стран. По состоянию на 28 марта в стране насчитывается более 65 тысяч заражённых и более 5 тысяч умерших.
- 28 марта 2020
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- 27 марта 2020
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