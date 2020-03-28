Агуэро потренировался с собакой в условиях карантина

Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро разместил в «Инстаграме» видео, на котором проводит тренировку с собакой. Футболист находится на карантине.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, 13 марта стало известно о приостановлении английской Премьер-лини из-за распространения коронавируса. Позже появилась информация, что чемпионат возобновится не ранее 30 апреля. На момент паузы в турнирной таблице соревнований уверенно лидировал «Ливерпуль». Клуб Агуэро располагался на втором месте.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным вирусом заразилось почти 600 тысяч человек, скончалось — более 27 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 130 тысяч. В Великобритании на 28 марта официально известно о 14 751 заразившемся.
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