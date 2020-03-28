Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Маттеус: Санчо стоит отклонить предложения из Англии и перейти в «Баварию»

Маттеус: Санчо стоит отклонить предложения из Англии и перейти в «Баварию»
Футбол / Германия 0

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо.

«Вероятно, Санчо вернётся в Англию. Но чего он хочет добиться в „Челси“ или „Манчестер Юнайтед“? Возможно, они даже не будут играть в Лиге чемпионов в следующем году. Вполне могу представить Санчо в „Баварии“, потому что он универсальный футболист. Ему стоит отклонить предложения из Англии и перейти в мюнхенский клуб.

Впервые увидел Санчо на чемпионате Европы U17, когда смотрел матч сборных Англии и Норвегии в тренажёрном зале. Пришлось остановить беговую дорожку, потому что заметил одного футболиста. Он демонстрировал прекрасный дриблинг и бежал очень быстро. Я позвонил своему агенту, чтобы спросить, откуда этот парень. Через пять минут я уже знал, что это Санчо и он из „Манчестер Сити“, — приводит слова Маттеуса Metro.

Бербатов: Санчо не станет думать дважды о переходе в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020