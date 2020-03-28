Маттеус: Санчо стоит отклонить предложения из Англии и перейти в «Баварию»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус высказался о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо.



«Вероятно, Санчо вернётся в Англию. Но чего он хочет добиться в „Челси“ или „Манчестер Юнайтед“? Возможно, они даже не будут играть в Лиге чемпионов в следующем году. Вполне могу представить Санчо в „Баварии“, потому что он универсальный футболист. Ему стоит отклонить предложения из Англии и перейти в мюнхенский клуб.



Впервые увидел Санчо на чемпионате Европы U17, когда смотрел матч сборных Англии и Норвегии в тренажёрном зале. Пришлось остановить беговую дорожку, потому что заметил одного футболиста. Он демонстрировал прекрасный дриблинг и бежал очень быстро. Я позвонил своему агенту, чтобы спросить, откуда этот парень. Через пять минут я уже знал, что это Санчо и он из „Манчестер Сити“, — приводит слова Маттеуса Metro.

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