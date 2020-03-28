«Реал» определился с игроками, которых готов продать грядущим летом

Мадридский «Реал» готов расстаться с рядом звёздных футболистов в связи с загруженностью состава. Как сообщает AS, под чистку могут попасть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом. Каждый из них будет фактически выставлен на трансфер.



Ещё четырём футболистам предстоит встреча с руководством клуба, на которой и определится их дальнейшая судьба: Марсело, Лука Модрич, Начо и Браим Диас. В отношении последнего «Реал» не хочет торопиться и планирует ограничиться арендой. Диас, впрочем, на протяжении двух трансферных окон отвергает варианты со всяческим, даже временным, уходом из клуба.



В то же время в Мадрид планируют вернуть Мартина Эдегора и Ашрафа Хакими, которые в настоящее время выступают на правах аренды за «Реал Сосьедад» и дортмундскую «Боруссию» соответственно.