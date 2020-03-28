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«Реал» определился с игроками, которых готов продать грядущим летом

«Реал» определился с игроками, которых готов продать грядущим летом
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» готов расстаться с рядом звёздных футболистов в связи с загруженностью состава. Как сообщает AS, под чистку могут попасть Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Лукасом Васкесом и Мариано Диасом. Каждый из них будет фактически выставлен на трансфер.

Ещё четырём футболистам предстоит встреча с руководством клуба, на которой и определится их дальнейшая судьба: Марсело, Лука Модрич, Начо и Браим Диас. В отношении последнего «Реал» не хочет торопиться и планирует ограничиться арендой. Диас, впрочем, на протяжении двух трансферных окон отвергает варианты со всяческим, даже временным, уходом из клуба.

В то же время в Мадрид планируют вернуть Мартина Эдегора и Ашрафа Хакими, которые в настоящее время выступают на правах аренды за «Реал Сосьедад» и дортмундскую «Боруссию» соответственно.

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