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Гол Милевского принёс брестскому «Динамо» победу в матче со «Слуцком»

Гол Милевского принёс брестскому «Динамо» победу в матче со «Слуцком»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» принимал брестское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Городской» в Слуцке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский, на 19-й минуте отправивший мяч в ворота «Слуцка» с передачи полузащитника Сергея Кисляка.

Брестское «Динамо» набрало 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Слуцк» (3) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Энергетик-БГУ», набравший 6 очков в 2 матчах.

В следующем туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» дома сыграет со «Славией-Мозырь» 4 апреля, а «Слуцк» проведёт матч с «Ислочью» 5 апреля.

Беларусь - Высшая лига. 2-й тур
28 марта 2020, суббота. 13:00 МСК
Слуцк
Слуцк
Окончен
0 : 1
Динамо-Брест
Брест
0:1 Милевский – 19'
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