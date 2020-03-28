Гол Милевского принёс брестскому «Динамо» победу в матче со «Слуцком»
В матче 2-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» принимал брестское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Городской» в Слуцке и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Автором единственного гола встречи стал нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский, на 19-й минуте отправивший мяч в ворота «Слуцка» с передачи полузащитника Сергея Кисляка.
Брестское «Динамо» набрало 4 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Слуцк» (3) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Энергетик-БГУ», набравший 6 очков в 2 матчах.
В следующем туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» дома сыграет со «Славией-Мозырь» 4 апреля, а «Слуцк» проведёт матч с «Ислочью» 5 апреля.
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