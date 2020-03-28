Табарес, возглавлявший сборную Уругвая с 2006 года, уволен из-за коронавируса

Ассоциация футбола Уругвая (АУФ) приняла решение расторгнуть контракты со всеми своими сотрудниками (более 400 человек), в том числе с главным тренером сборной Оскаром Табаресом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Причиной такого решения стали финансовые проблемы АУФ, с которыми она столкнулась из-за мировой пандемии коронавируса.
«В условиях мировых эпидемии и кризиса, которые привели к полной остановке нашей деятельности, мы вынуждены пойти на крайние меры. Всё это направлено лишь на сохранения возможности дальнейшего существования нашей организации», — сообщается в пресс-релизе АУФ.
73-летний Табарес руководил сборной Уругвая с 2006 года. Под его руководством команда одержала победу на Кубке Америки — 2011. Оскар возглавлял «Милан», «Кальяри», «Овьедо», «Боку Хуниорс» и ряд других клубов.
Дважды (2010, 2011) признавался лучшим тренером Южной Америки. Специалист — рекордсмен мира среди тренеров по числу матчей во главе одной сборной.
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