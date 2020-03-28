Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Табарес, возглавлявший сборную Уругвая с 2006 года, уволен из-за коронавируса

Табарес, возглавлявший сборную Уругвая с 2006 года, уволен из-за коронавируса
Футбол / Южная Америка 0

Ассоциация футбола Уругвая (АУФ) приняла решение расторгнуть контракты со всеми своими сотрудниками (более 400 человек), в том числе с главным тренером сборной Оскаром Табаресом. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Причиной такого решения стали финансовые проблемы АУФ, с которыми она столкнулась из-за мировой пандемии коронавируса.

«В условиях мировых эпидемии и кризиса, которые привели к полной остановке нашей деятельности, мы вынуждены пойти на крайние меры. Всё это направлено лишь на сохранения возможности дальнейшего существования нашей организации», — сообщается в пресс-релизе АУФ.

73-летний Табарес руководил сборной Уругвая с 2006 года. Под его руководством команда одержала победу на Кубке Америки — 2011. Оскар возглавлял «Милан», «Кальяри», «Овьедо», «Боку Хуниорс» и ряд других клубов.

Дважды (2010, 2011) признавался лучшим тренером Южной Америки. Специалист — рекордсмен мира среди тренеров по числу матчей во главе одной сборной.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020