Савин заявил о намерении сидеть дома, а через несколько часов гулял по Москве
Общественности пришёлся не по душе поступок бывшего футболиста, ныне блогера Евгения Савина. Они с женой прогулялись по улицам Москвы и съели пиццу на открытом воздухе.
За несколько часов до публикации фото в «инстаграме» Савин выложил ролик, заявив, что в связи с пандемией коронавируса ближайшие дни он планирует провести дома.
«Вроде сейчас всем рекомендовали на улице не лазить, но у нас же есть умный и опытный экс-футболист «Крыльев Советов». Дома надо сидеть», — написал один из подписчиков Евгения.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным вирусом заразилось почти 600 тысяч человек, скончалось — более 28 тысяч. В России на 28 марта известно более чем о 1200 заразившихся.
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