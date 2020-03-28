Д. Комбаров показал навыки игры в баскетбол

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров сыграл в баскетбол во время карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Баскетбол тоже на карантине? Есть готовый, мощнейший центровой», — написал Комбаров на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Российская Премьер-Лига, как и большинство других спортивных турниров, была приостановлена из коронавируса. РПЛ должна возобновиться 10 апреля, но ряд футболистов и тренеров высказали сомнения в таком развитии событий.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 29 848 человек.

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