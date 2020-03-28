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РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле

РПЛ рассматривает вариант возобновления сезона в июле
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рассматривает возможность возобновления сезона во второй половине июля. При таком развитии событий следующий сезон начнётся в сентябре и, скорее всего, командам придётся играть по два матча в неделю.

Напомним, из-за всемирной пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. Предварительно, национальный чемпионат должен возобновиться 10 апреля, однако ряд футболистов и тренеров высказали сомнения в таком развитии событий.

На момент остановки РПЛ в турнирной таблице чемпионата лидировал «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. На девять очков от питерского клуба отстают «Локомотив» и «Краснодар».

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