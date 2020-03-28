К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Бывший защитник московского «Спартака» Клементе Родригес рассказал о своём отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, с которым работал в столичной команде.
«Я видел, что Черчесов иногда жёстко относился к игрокам. Когда он был тренером, результаты были не очень. Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми. Я никогда не создавал проблем, не попадал в неприятные ситуации. Смотрел на это (поведение Черчесова. — Прим. «Чемпионата»), но ничего не говорил. Всегда очень уважительно относился к людям, работающим в «Спартаке», старался вести себя профессионально», — цитирует Родригеса Futbol Bajo Cero.
В июне 2006 года Черчесов пришёл в «Спартак» в качестве спортивного директора. С 19 июня 2007 года по 14 августа 2008 года занимал пост главного тренера московской команды. В 2007-м «Спартак» под его руководством занял второе место в чемпионате России.
- 28 марта 2020
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