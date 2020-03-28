Шевченко: ситуация с коронавирусом похожа на аварию на Чернобыльской АЭС

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко рассказал о жизни в условиях пандемии коронавируса.
«Со мной всё в порядке. Живу за городом, нахожусь в самоизоляции уже 10 дней. Единственный выход — уважать правила, установленные правительством. Нужно оставаться дома и дать врачам возможность делать их работу, которая очень важна.
Да, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, была похожая ситуация. Тогда мне было 9 лет.
Никто не может быть уверен, что он не заражён. Мы не должны выходить на улицу, нужно думать не только о себе, но прежде всего о тех людях, для которых вирус является большой угрозой», — приводит слова Шевченко Sky Sport Italia.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось 30 313 человек.
- 28 марта 2020
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