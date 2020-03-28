Итальянский ассистент Шевченко объяснил, почему сделал татуировку с флагом Украины
Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о причинах, побудивших его сделать татуировку с флагом и гербом Украины. По словам специалиста, он рад так поступить.
«Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: «Если выйдем на Евро, сделаю тату с украинской символикой». И сдержал слово.
Могу сказать, что я очень счастлив носить на теле украинский флаг. Украина — часть моей жизни. Я украинец и итальянец», — цитирует Мальдеру официальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3».
Фото доступно в «инстаграме» Андреа Мальдеры.
Напомним, сборная Украины под руководством Шевченко напрямую вышла на Евро-2020. Из-за распространения коронавируса турнир был перенесён на 2021 год.
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