Итальянский ассистент Шевченко объяснил, почему сделал татуировку с флагом Украины

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о причинах, побудивших его сделать татуировку с флагом и гербом Украины. По словам специалиста, он рад так поступить.



«Однажды мы с тренерским штабом обсуждали группу отбора. Я сказал: «Если выйдем на Евро, сделаю тату с украинской символикой». И сдержал слово.



Могу сказать, что я очень счастлив носить на теле украинский флаг. Украина — часть моей жизни. Я украинец и итальянец», — цитирует Мальдеру официальный сайт телеканалов «Футбол 1/2/3».

Фото доступно в «инстаграме» Андреа Мальдеры.

Напомним, сборная Украины под руководством Шевченко напрямую вышла на Евро-2020. Из-за распространения коронавируса турнир был перенесён на 2021 год.