Маркевич: в Украине есть клубы, которые уже не хотят платить зарплату

Экс-тренер харьковского «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич, возглавляющий комитет сборных страны, высказался о ситуации в чемпионате Украины во время карантина из-за пандемии коронавируса.
«Подождём ещё хотя бы месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не всё знаем, но пока всё выглядит так. Подождём.
Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в Лиге чемпионов, кто вылетит, кто будет в еврокубках.
Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить. Посмотрим, как всё повернется», — приводит слова Маркевича ua.tribuna.com.
- 29 марта 2020
-
13:29
-
13:21
-
13:15
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:21
-
12:02
-
11:54
-
11:46
-
11:21
-
11:17
-
10:49
-
10:35
-
10:34
-
10:20
-
10:11
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:46
-
09:27
-
09:24
-
08:30
-
08:00
-
07:28
-
06:22
-
06:20
-
05:53
-
05:24
-
04:49
-
04:30
-
03:52
-
03:24
-
03:00