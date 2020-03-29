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Маркевич: в Украине есть клубы, которые уже не хотят платить зарплату

Маркевич: в Украине есть клубы, которые уже не хотят платить зарплату
Футбол / Прочие турниры 0

Экс-тренер харьковского «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич, возглавляющий комитет сборных страны, высказался о ситуации в чемпионате Украины во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Подождём ещё хотя бы месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не всё знаем, но пока всё выглядит так. Подождём.

Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в Лиге чемпионов, кто вылетит, кто будет в еврокубках.

Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить. Посмотрим, как всё повернется», — приводит слова Маркевича ua.tribuna.com.

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