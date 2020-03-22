Экс-тренер сборной Украины Маркевич не поддержал старт чемпионата Беларуси

Экс-тренер харьковского «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич, возглавляющий комитет национальных сборных страны, прокомментировал тот факт, что чемпионат Беларуси по футболу стартовал несмотря на повсеместную отмену спортивных соревнований из-за коронавируса.
«Мне это не кажется правильным, и Беларусь вряд ли убежит от проблемы. Возьмём Бергамо. „Аталанта“ сыграла в „Валенсией“ в Лиге чемпионов — сейчас в этом городе один из самых высоких показателей смертности из-за коронавируса. Понятно, что в этом виноват не только футбол, но и футбол в том числе», — приводит слова Маркевича Footboom.
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые же новый вирус был зарегистрирован в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). По последним данным, в мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 12 тыс. смертей.
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