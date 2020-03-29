Тихонов с мегафоном, Глушаков на фанке, Шнур за барабанами. Яркие фото звёзд на трибунах

Болельщики приглашают футболистов на фанатские сектора, чтобы они прочувствовать атмосферу изнутри. Игроки зачастую принимают приглашение, чтобы поддержать партнёров с трибуны. На фанатку приходят и известные в мире шоу-бизнеса личности. Пока РПЛ на паузе, предлагаем вашему вниманию яркие кадры футболистов и знаменитостей на фанатских трибунах.
Напомним, из-за всемирной пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. Предварительно, национальный чемпионат должен возобновиться 10 апреля, однако ряд футболистов и тренеров высказали сомнения в таком развитии событий.
На момент остановки РПЛ в турнирной таблице чемпионата лидировал «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. На девять очков от питерского клуба отстают «Локомотив» и «Краснодар.
Яркие кадры футболистов и известных персон на трибунах — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.
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