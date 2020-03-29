Кейн не исключил вероятность ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сообщил, что он не исключает вероятности ухода из лондонского клуба.

«Меня часто спрашивают о моём будущем. Это один из тех вопросов, на который я не могу сказать что-то определённое. Я люблю клуб. Но если почувствую, что мы не прогрессируем как команда или не движемся в правильном направлении, то я не из тех, кто останется. Я амбициозный футболист", — сказал Кейн Джейми Реднаппу в прямой трансляции в «инстаграме».

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.



Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.