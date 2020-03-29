Кейн не исключил вероятность ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сообщил, что он не исключает вероятности ухода из лондонского клуба.
«Меня часто спрашивают о моём будущем. Это один из тех вопросов, на который я не могу сказать что-то определённое. Я люблю клуб. Но если почувствую, что мы не прогрессируем как команда или не движемся в правильном направлении, то я не из тех, кто останется. Я амбициозный футболист", — сказал Кейн Джейми Реднаппу в прямой трансляции в «инстаграме».
Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.
- 29 марта 2020
-
20:55
-
20:54
-
20:25
-
20:25
-
20:03
-
19:58
-
19:45
-
19:35
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
18:47
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:01
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:14
-
16:53
-
16:32
-
15:58
-
15:56
-
15:55
-
15:35
-
15:30
-
15:30
-
15:16
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:41
-
14:31
-
14:30