Джикия оценил шутку из КВН про фамилии игроков сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия отреагировал на шутку игроков КВН про фамилии футболистов национальной команды.
В приветствии игры 1/8 финала Высшей лиги КВН «Армянская сборная» пошутила на тему того, что у футболистов российской сборной по футболу очень простые фамилии, в отличие от игроков сборной Армении. В качестве примера кавээнщики назвали Георгия Джикию, Магомеда Оздоева, Ильзата Ахметова, Сослана Джанаева и Зелимхана Бакаева.
Джикия запостил шутку на своей странице в «Инстаграме», добавив к видео эмодзи со смехом до слёз. «А что не так?» — спросил защитник у Джанаева и Ахметова.
Ранее 26-летний защитник московского «Спартака» Георгий Джикия провёл день, отвечая на различные вопросы в клубном «инстаграме».
- 29 марта 2020
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