Джикия оценил шутку из КВН про фамилии игроков сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия отреагировал на шутку игроков КВН про фамилии футболистов национальной команды.

В приветствии игры 1/8 финала Высшей лиги КВН «Армянская сборная» пошутила на тему того, что у футболистов российской сборной по футболу очень простые фамилии, в отличие от игроков сборной Армении. В качестве примера кавээнщики назвали Георгия Джикию, Магомеда Оздоева, Ильзата Ахметова, Сослана Джанаева и Зелимхана Бакаева.

Джикия запостил шутку на своей странице в «Инстаграме», добавив к видео эмодзи со смехом до слёз. «А что не так?» — спросил защитник у Джанаева и Ахметова.

Ранее 26-летний защитник московского «Спартака» Георгий Джикия провёл день, отвечая на различные вопросы в клубном «инстаграме».