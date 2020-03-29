Мостовой высказался про карантин в Москве и призвал всех сидеть дома
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении в городе с 30 марта карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
«Это страшно. Но я говорил ещё три недели назад, что такое придёт. Мои дети живут в Испании. Я надеялся, что этого не произойдёт, но это случилось. Хочу попросить всех людей: давайте посидим дома. Всё это поможет остановить то, что происходит", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, что из-за коронавируса приостановлены все европейские футбольные чемпионаты, кроме Беларуси. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.
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