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Огбонна: поначалу в Англии скептически относились к коронавирусу и смеялись над Италией

Огбонна: поначалу в Англии скептически относились к коронавирусу и смеялись над Италией
Футбол / Англия 0

Итальянский защитник лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Анджело Огбонна рассказал о том, как в Англии поначалу относились к пандемии коронавируса.

«Сначала люди относились к этому скептически. Они недооценили проблему и не относились к ней серьёзно. В Англии смеялись над Италией и думали, что мы преувеличиваем серьёзность ситуации.

Я живу в Лондоне, но сразу же начал переживать за родственников в Италии. Могу сказать, что в Лондоне обеспокоенность чувствовалась. Пустые супермаркеты, вокруг меньше людей. Но Лондон — это не Англия", — приводит слова Огбонны Tuttomercatoweb.

В настоящее время в Италии коронавирусом заразилось более 97 тыс. человек. Выздоровели 13 тыс. человек, умерли — более 10 тыс. человек.

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