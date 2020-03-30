Капитан «Астон Виллы» призвал оставаться дома, а спустя пару часов разбил свой Range Rover

Капитан бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, сообщает The Sun.

Как сообщает источник, Грилиш всю ночь провёл в гостях у знакомого, нарушив карантин. Позже стало известно, что автомобиль футболиста, стоимостью в € 89 тыс. врезался в три припаркованные машины. Грилиш сказал владельцам пострадавших автомобилей, что оплатит нанесённый ущерб.

При этом, несколькими часами ранее Грилиш записал видео, в котором призвал всех оставаться дома из-за пандемии коронавируса.

На данный момент сезон АПЛ приостановлен на неопределённый срок из-за распространения коронавирусной инфекции.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Грилиш провёл 26 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

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