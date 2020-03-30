Гризманн: очень скучаю по футболу

Нападающий каталонской «Барселоны» и национальной команды Франции Антуан Гризманн рассказал о жизни в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

«У меня всё хорошо. В этой ситуации мы больше ничего не можем сделать. Я очень скучаю по футболу. Понятия не имею, когда возобновится сезон. Даже не знаю, когда вернусь к тренировкам», — приводит слова Гризманна Marca.

Французский футболист прокомментировал также перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.

«Я разочарован, но это к лучшему. Кроме того, у нас было много травм в этом сезоне», — сказал Антуан.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 35 тыс. человек.