Гризманн: очень скучаю по футболу
Нападающий каталонской «Барселоны» и национальной команды Франции Антуан Гризманн рассказал о жизни в условиях карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
«У меня всё хорошо. В этой ситуации мы больше ничего не можем сделать. Я очень скучаю по футболу. Понятия не имею, когда возобновится сезон. Даже не знаю, когда вернусь к тренировкам», — приводит слова Гризманна Marca.
Французский футболист прокомментировал также перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.
«Я разочарован, но это к лучшему. Кроме того, у нас было много травм в этом сезоне», — сказал Антуан.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире от вируса скончалось более 35 тыс. человек.
«Барселона» готова продать Гризманна за € 100 млн
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