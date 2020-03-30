Карпин поговорил с дочкой по душам

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин показал, как он общается с дочкой во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Самоизоляция — лучшее время для разговора по душам», — написал Карпин в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с дочерью.

Напомним, что в настоящее время чемпионат России приостановлен из-за коронавируса. Кроме того приостановлены все национальные чемпионаты, кроме Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Iчемпионат Европы—2020 перенесён на 2021 год.

«Ростов», набрав в 22 матчах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание ростовчан от зоны Лиги чемпионов составляет три очка.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020

Ранее полузащитник «Бетиса» Кристиан Тельо показал, как дочка обучает его танцам.