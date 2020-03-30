Российский защитник «Немана» Васильев: нужно задуматься о приостановке чемпионата Беларуси

Российский защитник «Немана» Андрей Васильев поделился мнением о проведении матчей в Беларуси в условиях пандемии коронавируса.



«Рост интереса к чемпионату Беларуси чувствуется. Получается, что смотреть больше нечего. Знаю, что права на трансляцию купили в России, Украине, Сербии. Даже New York Times написал про наш турнир. И это понятно. Жить совсем без спорта трудно.



Нужно ли продолжать чемпионат? Лично моё мнение такое. Если во всём мире уже приостановили все спортивные турниры, нужно трижды подумать, стоит ли нам продолжать играть. Ведь можно сделать хуже. Понимаю, что в АБФФ есть ответственные люди, которые принимают подобные решения, но УЕФА же рекомендовал приостановить все чемпионаты. Моё мнение, что нам тоже следует задуматься об этом.



Здесь есть игроки, которые категорически против продолжения чемпионата. У меня не такая жёсткая позиция, но мне некомфортно играть в таких условиях. Тем более что у нас только первый тур прошёл, и мы менее болезненно перенесём приостановку, чем другие чемпионаты, где идёт уже завершающая стадия», — приводит слова Васильева «Фонтанка».

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