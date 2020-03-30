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Рашфорд близок к возвращению в общую группу «Манчестер Юнайтед»

Рашфорд близок к возвращению в общую группу «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд близок к возвращению в общую группу, сообщает официальный сайт манкунианского клуба.

Напомним, в январе 22-летний форвард получил травму спины в матче с «Вулверхэмптоном» и больше не выходил на поле. Ранее сообщалось, что из-за повреждения Рашфорд не сможет сыграть в нынешнем сезоне. На данный момент чемпионат Англии из-за пандемии коронавируса приостановлен.

«Я чувствую себя гораздо лучше. Определённо, если сравнивать моё состояние с тем, что было две-три недели назад, то я ощущаю себя в десять раз лучше. Сейчас я готовлюсь к возвращению в общую группу. Сейчас я более оптимистично настроен, чем месяц назад, потому что всё выглядит позитивно», — отметил Рашфорд.

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