Рашфорд близок к возвращению в общую группу «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд близок к возвращению в общую группу, сообщает официальный сайт манкунианского клуба.



Напомним, в январе 22-летний форвард получил травму спины в матче с «Вулверхэмптоном» и больше не выходил на поле. Ранее сообщалось, что из-за повреждения Рашфорд не сможет сыграть в нынешнем сезоне. На данный момент чемпионат Англии из-за пандемии коронавируса приостановлен.

«Я чувствую себя гораздо лучше. Определённо, если сравнивать моё состояние с тем, что было две-три недели назад, то я ощущаю себя в десять раз лучше. Сейчас я готовлюсь к возвращению в общую группу. Сейчас я более оптимистично настроен, чем месяц назад, потому что всё выглядит позитивно», — отметил Рашфорд.