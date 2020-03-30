Рашфорд близок к возвращению в общую группу «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд близок к возвращению в общую группу, сообщает официальный сайт манкунианского клуба.
Напомним, в январе 22-летний форвард получил травму спины в матче с «Вулверхэмптоном» и больше не выходил на поле. Ранее сообщалось, что из-за повреждения Рашфорд не сможет сыграть в нынешнем сезоне. На данный момент чемпионат Англии из-за пандемии коронавируса приостановлен.
«Я чувствую себя гораздо лучше. Определённо, если сравнивать моё состояние с тем, что было две-три недели назад, то я ощущаю себя в десять раз лучше. Сейчас я готовлюсь к возвращению в общую группу. Сейчас я более оптимистично настроен, чем месяц назад, потому что всё выглядит позитивно», — отметил Рашфорд.
Читайте также
- 30 марта 2020
-
23:01
-
22:50
-
22:36
-
22:31
-
22:12
-
22:11
-
21:55
-
21:40
-
21:28
-
21:11
-
21:10
-
21:02
-
20:56
-
20:41
-
20:37
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:01
-
19:50
-
19:48
-
19:30
-
19:23
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:48
-
18:35
-
18:30
-
18:16
-
18:16
-
17:59
-
17:57
-
17:38
-
17:33
Партнерский контент