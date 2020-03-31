Шемберас: самый сильный ЦСКА был в 2008 году. Один разгром «Спартака» – 5:1 – чего стоит

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, а ныне спортивный директор «Жальгириса» Дейвидас Шемберас выразил мнение, что состав «армейцев» 2008 года был самым сильным, отметив разгром московского «Спартака» со счётом 5:1.
«Я, может быть, сейчас кого-то удивлю, но соглашусь с некоторыми экспертами и болельщиками, которые считают, что самый красивый и зрелый футбол наша команда показывала вообще в 2008 году. Хотя в том сезоне мы даже не стали чемпионами. Но вот играли потрясающе! Один разгром «Спартака» — 5:1 — чего стоит. Поэтому моё мнение – ЦСКА образца 2008-2010 годов был сильнее, чем в 2005-м.
Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2009/2010 – для многих это в первую очередь потрясающий матч-спектакль «армейцев» на «Олд Траффорд»? Ещё бы – такая игра! Вести на последних минутах против «Манчестер Юнайтед» на его поле 3:1 – дорогого стоит. Немногим командам это удавалось. Жаль, не удержали победу, позволили хозяевам сравнять счёт. Было очень обидно. Но всё равно это достижение – 3:3 на «Олд Траффорд»!
А ещё я бы вспомнил матч последнего тура — решающий поединок в Турции против «Бешикташа». Мы вырвали победу в самой концовке благодаря голу Жени Алдонина – 2:1. А первый мяч Милош Красич забил с моей передачи», — сказал Шемберас в интервью «Чемпионату».
Шемберас выступал за ЦСКА в период с 2002 по 2012 год. На его счету 254 проведённых матча во всех турнирах и 1 забитый мяч.
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