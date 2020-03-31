Черчесов: не хватает всех, кто завершил карьеру после чемпионата мира 2018 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игроках, завершивших карьеру после чемпионата мира 2018 года.



«Не хватает всех, кто завершил карьеру после чемпионата мира 2018 года. Мы иногда созваниваемся, контакта не теряем. С Игнашевичем переписывались сборах, обсуждали, как идёт работа.



Возвращение Жиркова? Когда кто-то возвращается, это значит, что он уходил. А Жирков никуда не уходил. Там сыграли роль эмоции: у него была травма, он не мог играть, поэтому так и сказал. Мы с ним после того, как он восстановился, встретились – посчитал, что такие вещи не надо обсуждать по телефону. Посидели, пообедали. Врать не буду: не вспомню, кто платил. Потом мы получили Юру. Моя задача и задача тренерского штаба – максимально оценивать ситуацию и находить правильные слова. Мы Юру ценим. И как игрока, и как человека. Мы бы не хотели его терять», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе РФС.

Черчесов: надел маску в первый раз за 56 лет жизни, так как нужно было выйти