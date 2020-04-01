Геркус объяснил премию в 25 млн рублей Эрику Штоффельсхаусу
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему он выписал премию экс спортивному директору московского клуба Эрику Штоффельсхаусу.
«Не очень корректно это комментировать. У него был такой пункт в контракте. Когда его брали на работу, Эрик, как человек педантичный, прописал премии за все возможные события. Даже за победу в Лиге чемпионов. Напомню, что, когда он нанимался на работу, клуб шёл на десятом месте. Все понимают, что это нормальная премия за победу в чемпионате. Эти деньги сопоставимы с теми, что получили игроки и тренеры», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, что некоторое время назад «Локомотив» подал иск против Геркуса на общую сумму в 144,6 млн рублей.
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