Аршавин: жалею только о том, что не выиграл трофей с «Арсеналом»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, о чём больше всего жалеет в периоде выступлений за английский клуб.



«Жалею только о том, что не выиграл трофей с „Арсеналом“. Особенно обидно за тот финал Кубка английской лиги с „Бирмингемом“, который позже вылетел. Даже этот финал мы проиграли.



Проблема была в том, чтобы мы каждый год теряли футболистов. Сначала Самир Насри, потом Сеск Фабрегас, а после — Робин ван Перси. Думаю, если бы мы сохранили один состав на протяжении двух-трёх лет, всё сложилось бы по-другом», — приводит слова Аршавина 888sport.

Аршавин выступал в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год. За это время он принял участие в 105 матчах и забил 23 гола.