Геркус о крыше на «РЖД Арене»: Кикнадзе считает это нереальным? Её архитектор думает иначе

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что на стадионе «РЖД Арена» реально достроить крышу.



«У нас был подготовлен эскизный проект от компании «Арена», которая проектировала стадион «Локомотив» (тогда ещё он так назывался). Позже они же строили стадион в Нижнем Новгороде, другие объекты. Очень профессиональные и опытные люди. Они разработали несколько эскизных концепций, всё подсчитали. Судя по тем комментариям, что я вижу, нынешнее руководство не понимает, зачем мы это делали.



Отвечаю: чтобы иметь возможность разговаривать о реконструкции стадиона предметно с высшим руководством РЖД. Не просто посидеть там и поделиться соображениями, а показать экспертное мнение архитекторов за подписью Дмитрия Вильямовича Буша.



Кикнадзе считает это нереальным? Ещё раз, архитектор этого стадиона считает иначе. Они могут с ним об этом поспорить, но я в это ввязываться не буду. У меня архитектурного образования нет, говорю лишь о том, что было написано в том документе. Судя по нему, это возможно», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Геркус рассказал о суде с «Локомотивом». Показал своё смс Кикнадзе и ответил на претензии Беспрецедентный иск в истории российского футбола.