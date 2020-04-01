Нобоа перекрасился в блондина
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сменил имидж во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. Эквадорский футболист на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что перекрасился в блондина.
Фото: «Инстаграм» Кристиана Нобоа
Нобоа перешёл в «Сочи» на правах свободного агента летом 2019 года. Ранее эквадорский хавбек играл в таких клубах, как казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит».
«Сочи» набрал 24 очка в 22 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. На данный момент нынешний розыгрыш чемпионата России и другие ведущие турниры Европы приостановлены из-за пандемии коронавируса.
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