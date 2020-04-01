Радченко прочитал смешное стихотворение про изоляцию

Бывший нападающий «Зенита», московского «Спартака» и национальной команды России Дмитрий Радченко сочинил смешное стихотворение про изоляцию и коронавирус.

«Привет, друзья! Я здесь текст нацарапал. Коронаизоляция называется», — сказал Радченко в начале ролика.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. Чемпионат Европы, который был запланирован на предстоящее лето, перенесли на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 42 тыс. человек.

Лучшие бомбардиры чемпионата России сезона-2019/2020.