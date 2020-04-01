ЦСКА (Чалов, Кучаев) обыграл «Спартак» (Джикия, Соболев) в FIFA 20

В матче турнира по FIFA 20 ЦСКА под управлением «армейцев» Фёдора Чалова и Констатина Кучаева обыграл «Спартак», которым руководили спартаковцы Георгий Джикия и Александр Соболев.

«Армейцы» первыми пропустили гол, но в итоге добились победы со счётом 2:1.

Напомним, что в настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая. Также приостановлены Лига чемпионов, Лига Европы и все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Чемпионат Европы — 2020 перенесён на 2021 год.

ЦСКА, набрав в 22 матчах 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (28) — на восьмом месте.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020