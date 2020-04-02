«Бавария» подпишет контракт с Мюллером до 2023 года, зарплата ещё обсуждается

Мюнхенская «Бавария» и нападающий Томас Мюллер ведут переговоры о продлении контракта — стороны согласны продлить соглашение до 2023 года, сейчас обсуждается зарплата 30-летнего футболиста, сообщает журналист Sportbild Кристиан Фальк.

Другой вариант — подписание контракта до 2024 года, но это возможно лишь в том случае, если зарплата игрока не изменится.

Томас Мюллер — воспитанник «Баварии», за основную команду мюнхенцев он выступает с 2008 года. В составе «Баварии» он восемь раз выигрывал чемпионат Германии, пять раз — Кубок страны. Также в 2013 году он стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а в 2014 году в составе сборной Германии Мюллер выиграл чемпионат мира. В текущем розыгрыше Бундеслиги Мюллер провёл 25 матчей и забил шесть мячей.