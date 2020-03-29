«Бавария» хочет приобрести защитника «Лацио»

Мюнхенская «Бавария» хочет подписать контракт с центральным защитником итальянского «Лацио» Луисом Фелипе, сообщает Tuttosport.

Также интерес к бразильцу проявляет испанская «Барселона». В то же время, «Лацио» хотел бы удержать Луиса Фелипе, подняв ему зарплату до € 2 млн в год. Сейчас он зарабатывает меньше € 1 млн. Трансферная стоимость игрока составляет € 20 млн.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А Луис Фелипе провёл 19 матчей, забил один мяч и получил пять жёлтых карточек. В «Лацио» бразилец перешёл в 2016 году из клуба «Итуано», но первый итальянский сезон провёл на правах аренды в «Салернитане». В составе римского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.