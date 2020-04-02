Видео: Зинченко тренируется дома, используя собак

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в своём «инстаграме» показал, как тренируется дома во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.



На видео 23-летний футболист занимается, используя собак вместо гантелей. Посл Александр сопроводил следующей подписью: «Мы, Луи и Миа желаем вам оставаться в безопасности и сохранять позитив».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время в условиях карантина Зинченко принимает участие в чемпионате Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, где представляет сборную Украины. Накануне, 1 апреля, хавбек вывел свою команду в полуфинал. На предыдущих стадиях Александр оказался сильнее шотландца Билли Гилмора из «Челси» и россиянина Данила Кругового из «Зенита».