Видео: Зинченко тренируется дома, используя собак

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко в своём «инстаграме» показал, как тренируется дома во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
На видео 23-летний футболист занимается, используя собак вместо гантелей. Посл Александр сопроводил следующей подписью: «Мы, Луи и Миа желаем вам оставаться в безопасности и сохранять позитив».
Видео доступно на «Чемпионате».
В настоящее время в условиях карантина Зинченко принимает участие в чемпионате Европы по FIFA 20 среди профессиональных футболистов, где представляет сборную Украины. Накануне, 1 апреля, хавбек вывел свою команду в полуфинал. На предыдущих стадиях Александр оказался сильнее шотландца Билли Гилмора из «Челси» и россиянина Данила Кругового из «Зенита».
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