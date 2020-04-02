Зайнутдинов: Карпин знает о футболе всё. Как игрок, он был сумасшедшим

Полузащитник сборной Казахстана и «Ростова» Бактийор Зайнутдинов рассказал, как проходит работа под руководством главного тренера команды Валерия Карпина.

«Советы от Карпина? Часто звучат советы по питанию, очень строг по этому вопросу. По поводу тренировок тоже, он знает о футболе всё. Как игрок, он был сумасшедшим, поэтому прислушиваемся ко всему. Самый жёсткий «пихач» от него? Сейчас не могу вспомнить, но это было действительно часто. При этом Карпин может воодушевить тебя перед матчем, подойдёт и скажет что-то поддерживающее.



Переход в „Ростов“? Думаю, каждый мечтает играть на более высоком уровне. В Казахстан я всегда успею вернуться, а если бы не перешёл, то кусал бы локти потом. Мне хотелось перейти в «Ростов», и я нисколько не пожалел об этом. С одной стороны некоторые люди поддержали. Они выслушали меня и поняли. В «Астане» предлагали зарплату в три раза больше, но для меня деньги — не главное, прежде всего хочу прогрессировать как футболист», – сказал Зайнутдинов в интервью для Vesti.kz.

Ранее Валерий Карпин обратился к болельщикам «Ростова» в связи с эпидемией коронавируса.