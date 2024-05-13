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Литвинов, Тороп и Тюкавин — в сборной 28-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 28-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе у «Спартака», «Локомотива» и «Динамо» – по двое футболистов. Также в сборную вошли игроки ЦСКА, «Ахмата», «Рубина», «Сочи». Тренером символической сборной мы выбрали Владимира Федотова (ЦСКА).

Вратарь: Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Мартынович («Рубин»), Руслан Литвинов («Спартак»), Ахья Аттийят-аллах («Сочи»).

Полузащитники: Муми Нгамалё («Динамо»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Глушенков («Локомотив»).

Нападающие: Бернард Бериша («Ахмат»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА).

Подробнее о символической сборной 28-го тура можно почитать по ссылке:

Известные дети спортсменов: