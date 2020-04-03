Татуировщик Месси не смог встретиться с Дриусси и Мамманой в России из-за карантина
Татуировщик Роберто Лопес, работающий с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, рассказал, что не смог встретиться с игроками петербургского «Зенита» из-за карантина по коронавирусу.
«10 дней назад я отправился в Россию, чтобы сделать татуировки трём игрокам, среди которых Себастьян Дриусси и Эммануэль Маммана. Однако мне пришлось срочно улететь, чтобы вернуться в Аргентину, пока ещё есть такая возможность», — цитирует Лопеса Toda Pasion.
Правительство Аргентины продлило срок, на который будут закрыты границы страны из-за коронавируса, до 12 апреля. Репатриация аргентинцев, застрявших за рубежом, была приостановлена около недели назад. В настоящее время число зараженных коронавирусом в Аргентине составляет 1054 человек, погибли 28.
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