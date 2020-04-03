Прядкин: уверен, что все футболисты смогут достичь взаимопонимания со своими клубами

Президент РПЛ Сергей Прядкин подвёл итоги рабочего совещания с руководителями РФС, которое прошло по видеосвязи.



«Впервые в истории нашей организации мы со всеми 16 клубами провели совещание в таком режиме, и, несмотря на непривычный формат, оно получилось продуктивным.



Главный вопрос – это, конечно, доигровка сезона. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендации УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнёрами клубов и лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти.



Ещё одна важная тема – контракты игроков. Вместе с коллегами из ФИФА, УЕФА и РФС мы продолжаем работать над этим непростым вопросом, необходимо найти правильное решение, удовлетворяющее интересы всех сторон и лежащее в правовом поле.



Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльментскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.



Но я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своими клубами. Более того, я знаю, что многие уже об этом договорились», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.