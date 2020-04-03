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Сапатер: перерыв в России меня просто убил, теперь это произойдёт со всеми

Сапатер: перерыв в России меня просто убил, теперь это произойдёт со всеми
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Альберто Сапатер, ныне выступающий за «Сарагосу», сравнил приостановку футбольных турниров из-за пандемии коронавируса с зимней паузой в чемпионате России.

«Думаю, сезон продолжится, но матчи будут проводиться без зрителей. Всё будет иначе. Например, нам придётся играть при непривычных температурах, и к этому придётся адаптироваться. И всё же я надеюсь, что сезон будет доигран.

У меня был опыт игры в России с зимним перерывом на месяц. Он просто убил меня. Он всё сгубил — физическую форму, моральное и психическое состояние. Всё потому, что моё тело не привыкло к подобным перерывам, и теперь это произойдёт со всеми. Если через некоторое время сезон будет продолжен, он будет восприниматься как совершенно новый сезон, потому что тренировки в домашних условиях — это ничто», — приводит слова Сапатера BeSoccer.

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