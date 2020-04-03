Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему

Никто пока точно не знает, насколько затянется эпидемия коронавируса и как долго продлится тотальный карантин, в каких странах пик уже пройден, а каким ещё только предстоит с ним столкнуться, произойдёт ли вторая вспышка смертельно опасной болезни или человечеству удастся справиться с ней с первой попытки. Соответственно сейчас сложно прогнозировать, каким окажется всеобщий урон.



Ясно лишь одно – урон будет гигантским (а степень зависит уже от продолжительности), ударит по всем сферам, в том числе и профессиональному спорту. Запомните наш футбол таким, каким вы его видели в 2019-м и в начале 2020-го: с интересными трансферными окнами, массовыми закупками «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и «Рубина», Малкомом за 40 млн евро, Тилем за 18 и Влашичем за 16, высокими зарплатами и амбициями догнать Европу. Очень вероятно, что в ближайшие годы ничего этого мы не увидим и близко. А контраст будет даже сильнее, чем после Крыма и падения рубля в 2014-м.

Теперь из нашего футбола уйдут деньги? Отвечает экономист Цепочка: коронавирус – нефть – Федун.

Ниже – сценарии, пессимистичные, но очень вероятные.

Удар по клубам, зависящих от регионального бюджета…

Приморский край стал первопроходцем. В начале недели местное правительство заявило, что «Луч» и «Адмирал» прекращают профессиональное существование и выйдут из числа участников соответственно ФНЛ и КХЛ, а средства, которые были предусмотрены на их финансирование, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус уничтожил первый футбольный клуб в России. «Луч» остался без денег Это коснётся всех профессиональных команд Приморского края.

Как известно, в России подавляющее большинство клубов питается за счёт региональных бюджетов, поэтому нетрудно предположить, что с финансовыми сложностями столкнутся и другие. Экономика страны встала, государственные предприятия терпят колоссальные убытки, продолжая выплачивать зарплату работникам во время «каникул» и ничего не производя, пособия безработным растут, в любой момент могут потребоваться дополнительные деньги на медицину и спасение жизней. Рационально ли в такие сложные дни тратить огромные средства на профессиональный футбол, который к тому же встал на неопределённый срок? Конечно же нет. И никакой «популяризацией» здесь уже не прикроешься.



Какие-то клубы, к сожалению, погибнут, какие-то переместятся в лигу рангом ниже, какие-то просто резко сократят расходы и попробуют существовать в реалиях уменьшенного бюджета. Понятно, что первыми во времена кризиса всегда страдают самые слабые и больные («Луч» уже давно хотели ликвидировать), но чем дольше продлится тотальный коллапс, тем больше вокруг будет этих больных и несчастных. Столкнутся с проблемами даже такие глыбы, как «РЖД» и «Аэрофлот», которые сейчас отменяют поезда и самолёты.

… а также по частным клубам, чьи владельцы и спонсоры понесут критические убытки

Плохо будет не только региональным бюджетным клубам, но и частным. Бизнес по всему миру тоже оказался парализованным, ведущие экономисты посчитали, что даже если эпидемия закончится к концу июня, то тот же Евросоюз полностью восстановится до предкризисного уровня лишь к началу 2021-го, а за текущий год потеряет порядка 4%, что станет худшим показателем со времен кризиса 2009-го. Восстановление экономики России напрямую будет зависеть от цен на нефть, однако даже в самом оптимистичном сценарии (скорая победа над коронавирусом и возвращение цены за баррель нефти к комфортному для страны уровню) специалисты прогнозируют рецессию и падение доходов населения.



При кризисе предприятия всегда первым делом стараются ужаться и сбросить непрофильные активы. К сожалению, профессиональный спорт в России для корпораций-владельцев или просто спонсоров – как раз непрофильный, заработать на нём сложно.

Всеобщее сокращение зарплатной ведомости

Расходы на зарплату для игроков и тренеров уже сократили (или выразили намерение) многие клубы – «Спартак», ЦСКА, «Уфа», «Рубин» и даже «Зенит». Скоро это наверняка сделают все до единого. Пока – временно, но в дальнейшем в условиях тотального ограничения средств это наверняка продолжится. Если не для действующих контрактов, то для будущих. Кризис – время, когда вопрос «А не слишком много ли мы платим игрокам?» становится ещё актуальнее. Особенно для клубов, которые не умеют/не хотят зарабатывать сами и играют на пустых стадионах.

Нужно ли клубам РПЛ урезать зарплату футболистам? Бывшие игроки практически единодушны в этом вопросе.

Минимизация дорогостоящих легионеров

На протяжении двух последних трансферных окон мы увидели давно не случавшуюся трансферную активность клубов. Деньги тратили многие – и за их гонкой за новыми игроками смотреть было интересно. Очень удивлюсь, если в следующие два окна российские клубы потратят хотя бы половину от предыдущего трансферного бюджета. Часть действующих дорогих иностранцев тоже наверняка разъедется. Клубам будет некомфортно платить им большие деньги, пересматривать контракты захотят не все, поэтому придётся искать либо компромисс, либо покупателей на стороне. Произойдёт то же самое, что мы видели после 2014-го, когда произошёл отток качественных игроков и наш чемпионат за какие-то год-два стал в разы слабее по именам.



А сегодняшний путь ЦСКА, скупающего молодых и недорогих балканских игроков (Влашич – за скобками), а также скандинавов и экспериментальных бразильцев, может стать всеобщей тенденцией.

Какие клубы РПЛ больше остальных пострадают от обвала рубля У топ-команд намечаются непредвиденные расходы.

Сокращение и омоложение низших дивизионов

Клубы из ФНЛ и ПФЛ в большинстве своём тоже питаются от региональных бюджетов, хотя есть среди них и «дети бизнеса». К сожалению, два этих дивизиона – изначально больные, хромые и несчастные, здоровых клубов внутри них не так много, поэтому мы и теряем ежегодно по несколько представителей и мало кто хочет подниматься наверх. После пандемии, очень вероятно, потеряем ещё. А какие-то команды выплывут, но пересмотрят свои взгляды на жизнь.



Если сейчас в ПФЛ отдельные игроки ещё могут зарабатывать до 100-150 тыс. рублей в месяц за счёт зарплаты и премиальных, то после кризиса эти цифры могут упасть вдвое-втрое. Многим опытным футболистам станет сложно обеспечивать семью за счёт футбола, придётся искать работу в других отраслях. И есть вероятность, что футбол в низших дивизионах станет ещё моложе: для молодых ребят вопрос денег стоит не так остро.



Да и в целом российский футбол, от низов до элиты, наверняка станет моложе.

Более массовый отъезд россиян в Европу

Да, Европе сейчас тоже непросто. Но местный футбол всё-таки более здоровый, он научился зарабатывать и кормить себя сам, без помощи правительства. Есть подозрение, что восстановится он быстрее. И тогда его двери распахнутся, как когда-то в голодных 90-х, для самых амбициозных россиян. Кто захочет получить достойный и, подчёркиваем, заслуженный контракт, тому придётся вставать с насиженного местечка и отправляться покорять Англию, Германию, Испанию или пусть даже Францию, а не выпрашивать миллион евро из местного бюджета.

А кто выживет?

Как и после любого кризиса, выживут самые здоровые и сильные. Те, у кого самая мощная поддержка («Зенит», который для правительства – народное достояние; или «Краснодар», чей владелец слишком сильно влюблён в футбол). Те, кто умеет зарабатывать сам и хоть что-то делает помимо выкачивания денег из бюджетов (тот же «Зенит» с его всесторонним развитием в разных сферах, коммерцией и т.д.; возможно, «Уфа» с её умением растить и продавать игроков; да тот же ЦСКА, которому выживать не впервой).

«Спартак» раскидал по арендам 6 игроков. Кого стоит вернуть, а кого – бессмысленно? Мелкадзе наверняка получит новый шанс. А что делать с Ломовицким и всеми остальными?

И, конечно же, те, кто первым начнёт шевелиться в новых реалиях, ещё глубже окунется в скаутинг и работу с молодёжью, временно откажется от сомнительных имперских амбиций и будет строить финансово устойчивый клуб на годы вперёд, а не для достижения сиюминутных результатов.