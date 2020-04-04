Источник: ФИФА увеличит возрастной лимит для футболистов на Олимпиаде до 24 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила изменить ограничение по возрасту для футболистов, которые могут выступить на Олимпиаде в Токио, сообщает The Guardian.



По информации источника, на Олимпийских играх в 2021 году смогут выступать игроки в возрасте до 24 лет.Сейчас возрастной ценз составляет 23 года. Отмечается, чтоб национальное команды по-прежнему смогут вызывать троих футболистов, чей возраст превышает лимит. Такое решение принято ФИФА в связи с переносом турнира из-за пандемии коронавируса.



В соревнованиях примут участие 16 сборных, в число которых войдут национальные команды Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Испании, Румынии, Новой Зеландии, Египта, Кот-д'Ивуара, Южной Африки, Австралии, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Японии. Ещё две сборные от зоны КОНКАКАФ будут определены позднее.