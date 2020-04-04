В Турции сообщили, что «Бешикташу» предложили приобрести Шюррле
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fanatik.
По информации источника, «Бешикташу» предложили приобрести 29-летнего немецкого футболиста. Отмечается, что «Спартак» не планирует выкупать права на Шюррле у дортмундской «Боруссии», поэтому футболист был предложен турецкому клубу. Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что решение о будущем Шюррле будет вынесено до 30 июня.
Шюррле перешёл из дортмундской «Боруссии» в московский «Спартак» на правах аренды в 2019 году. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Цорн рассказал, когда «Спартак» решит судьбу Шюррле
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