В Турции сообщили, что «Бешикташу» предложили приобрести Шюррле

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fanatik.



По информации источника, «Бешикташу» предложили приобрести 29-летнего немецкого футболиста. Отмечается, что «Спартак» не планирует выкупать права на Шюррле у дортмундской «Боруссии», поэтому футболист был предложен турецкому клубу. Ранее генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что решение о будущем Шюррле будет вынесено до 30 июня.

Шюррле перешёл из дортмундской «Боруссии» в московский «Спартак» на правах аренды в 2019 году. В нынешнем сезоне немецкий полузащитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.