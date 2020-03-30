Цорн рассказал, когда «Спартак» решит судьбу Шюррле

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о будущем полузащитника Андре Шюррле, выступающего за красно-белых на правах аренды из дортмундской «Боруссии».



«Шюррле находится в трудной фазе, он должен был после въезда из Германии отправиться на карантин, 14 дней находиться в изоляции в московском отеле. У него был отличный старт сезона. В зимнем перерыве он боролся с осложнениями после простуды, но так и не смог оправиться до возобновления сезона и был вынужден продолжить лечение. Решение о его будущем пока не принято. К счастью, договорённость с «Боруссией» позволяет нам подольше подумать над его принятием. Вместе с тренерским штабом мы соберёмся в апреле и разберёмся, что будем делать с ним дальше. Решение же, безусловно, будет вынесено до 30 июня.



Мы всегда идём навстречу Андре с точки зрения его благополучия и будущего. Но сначала мы смотрим на краткосрочные цели, чтобы он восстановился и снова появился на тренировках с командой. Как он себя проявил зимой на сборах – было вполне прилично. Всё остальное мы увидим в будущем», — цитирует Цорна Transfermarkt.ru.

Цорн: Тедеско создал хорошую атмосферу и очень заинтересован в благополучии всего клуба