Сутормин: поскорее бы всё закончилось. Хочется, чтобы люди спокойно себя чувствовали

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как проводит время на вынужденных каникулах, объявленных в российском футболе из-за мировой пандемии коронавируса.
«Конечно, подходит уже такое ощущение: «Поскорее бы всё закончилось!». Первая неделька ещё куда ни шло, но сейчас уже хочется… Не только в футбольном плане, но и чтобы люди спокойно себя чувствовали.
Свежий воздух? Выезжаем в магазин, правда, редко уже. Ещё можем выйти на маленькую терраску, дышим. Есть такой плюс. Мне кажется, уже большинство людей осознанно соблюдают эти полтора-два метра. Так что, наверное, все обоюдно соблюдаем.
Всем дали план работы. Все его соблюдают. На этой неделе начали онлайн-тренировки. Надо поддерживать форму, чтобы быть всегда готовым.
Когда это всё закончится? Надеюсь, что как можно раньше, но поскольку власти у нас приняли меры вовремя… Дай бог, конец апреля, но, наверное, подождём до начала мая. Может, уже и начнём радовать болельщиков», — цитирует Сутормина «Спорт день за днём».
- 4 апреля 2020
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